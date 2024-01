ASUS ROG Ally 2 uscirà probabilmente nel 2024, per il VP di ASUS India

Questa informazione arriva da un'intervista concessa da Su a Techlusive in occasione dell'evento di lancio di Zenbook 14 OLED in India, in cui ha aggiunt che il prossimo dispositivo si concentrerà maggiormente sulla componente "gaming" , suggerendo dunque delle novità, non solo dal punto di vista hardware, ma anche per quanto riguarda il software, che potrebbero ridurre il gap tra Windows 11 e l'esperienza di utilizzo di una console portatile tradizionale.

Come sarà la prossima generazione di ROG Ally?

È bene notare che per il momento ASUS non ha diramato nessuna comunicazione riguarda a un nuovo modello di ROG Ally, quindi per il momento è bene comunque prendere la questione con le pinze, in attesa di novità ufficiali.

Va detto in ogni caso che l'arrivo di una seconda generazione a stretto giro non è poi un'ipotesi così assurda. Le tempistiche, infatti, coinciderebbero con quelle del lancio della presunte APU AMD Strix Point, che secondo voci di corridoio dovrebbero arrivare sul mercato entro la fine del 2024, con 12 core Zen 5 e 16 unità di calcolo RDNA 3.5 per la parte GPU, garantendo dunque un boost delle performance considerevole mantenendo i consumi bassi.