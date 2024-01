Avvistate nuovamente online le APU AMD Zen 5 di prossima generazione

Abbiamo già avuto modo di parlare dell'evento di lancio di AMD al CES di Vegas, dove tutta la presentazione si è focalizzata unicamente sul prossimo futuro per la lineup della casa di Sunnyvale.

Lasciare ad eventi futuri ulteriori informazioni sui prossimi lanci non ha stupito, con il Computex a pochi mesi di distanza è ovvia la volontà di tenersi qualche informazione al caldo per avere materiale con cui far parlare gli appassionati.

Questa strategia non ha però fermato i leaker più hardcore, che non si fanno certo scoraggiare dall'assenza di commenti ufficiali o da qualche piccolo rimando in qualche presentazione...

Kepler (di nuovo), tramite un post su X, ci mostra un nuovo rimando trovato su Github delle prossime generazioni di APU, nome in codice "Strix Point" e "Strix Halo".

Nessuno è a prova di leak Impensabile credere che una sola slide sarebbe bastata a tenere a bada gli spiriti più bollenti di leaker e appassionati Con le APU AMD serie 8000 ancora non lanciate sul mercato, anche se ampiamente discusse e anche già viste su Geekbench, non deve stupire venire a conoscenza che se il mercato attende la serie 8000, dentro gli uffici di AMD non solo già si parla della versione successiva, ma la si sviluppa anche attivamente.

Sviluppare e produrre una CPU (o una APU) è un lavoro estremamente complesso ed è perfettamente normale "dividere" il proprio R&D per lavorare in contemporanea su più generazioni: in questo caso abbiamo il supporto a Strix Point, evoluzione dell'attuale lineup in lancio a giorni e addirittura un rimando alla generazione successiva, Strix Halo!

Trovare su Github rimandi a future generazioni è un'attività piuttosto comune e non deve stupire che i leaker siano attivi nel cercare queste informazioni: GitHub è una piattaforma utilizzata in maniera massiva dai programmatori che caricano codice per renderlo disponibile o lavorarci "in gruppo" e alcuni dei progetti AMD con relativo codice si possono proprio trovare lì.