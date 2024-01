Redfall: un nuovo update disponibile oggi su Xbox e PC per lo sparatutto Arkane

Redfall continua il suo lungo percorso di evoluzione con l'arrivo odierno, per il 24 gennaio 2024, di un nuovo update piuttosto contenuto ma che si dimostra comunque importante per migliorare generalmente performance e stabilità del gioco.

L'aggiornamento pubblicato oggi è sostanzialmente un hotfix, dunque non si tratta di un update maggiore ma di una correzione pubblicata per andare a risolvere alcuni problemi specifici e più urgenti, ma risulta comunque importante per far funzionare al meglio il gioco di Arkane.



Le note della patch riportano sostanzialmente quattro punti aggiustati con questo aggiornamento, almeno in base a quanto riferito finora dagli sviluppatori, in attesa di ulteriori modifiche possibili nel prossimo periodo.