La custodia iVoler per Nintendo Switch è ora in sconto su Amazon al prezzo minimo storico

La custodia iVoler per Nintendo Switch

La custodia iVoler per Nintendo Switch è compatibile con tutti i modelli di Nintendo Switch e può contenere anche la base di carica e connessione. C'è poi spazio per i cavi e i controller. Inoltre, ci sono delle tasche per accessori come gli auricolari e per inserire 18 cartucce.

Si tratta in pratica di una custodia pensata per trasportare l'intero insieme di oggetti necessari per giocare con Nintendo Switch. Anche la sicurezza è importante, visto che la custodia è realizzata in materiale resistente EVA Oxford, impermeabile, antiurto e antigraffio. La cerniera è lisca e ha due cursori. Le misure sono 33x23x12 cm e il peso 850 g.