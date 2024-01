Palworld: un bundle con Xbox Series S spunta presso un rivenditore ufficiale in Corea

Secondo alcune segnalazioni in rete, sembra che un rivenditore ufficiale di Microsoft Xbox per il mercato della Corea del Sud abbia iniziato a pubblicizzare un bundle con Xbox Series S e Palworld, con una mossa che sembra al momento limitata a un'iniziativa localizzata ma che potrebbe avere degli effetti notevoli.

Considerando l'enorme successo che il gioco Pocketpair sta riscuotendo, di fatto Microsoft si è ritrovata tra le mani un'esclusiva console di enorme peso, capace di piazzare già 7 milioni di copie vendute in 5 giorni solo per quanto riguarda la versione PC, ma probabilmente in grado di trainare anche l'utilizzo di Game Pass, visto che il titolo è disponibile dal lancio direttamente nel catalogo del servizio in abbonamento.

Le controversie che circondano il gioco e il fatto che il suo successo sia emerso così a sorpresa rendono probabilmente difficile l'adozione di strategie ufficiali e centralizzate da parte di Microsoft Xbox su Palworld, ma questa che è emersa online per la Corea del Sud potrebbe essere solo una prima mossa, se il successo travolgente del gioco dovesse continuare.