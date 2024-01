Fortnite, Solid Snake da Metal Gear Solid presentato con un trailer

Fortnite ha dato il via alla collaborazione con Metal Gear Solid presentando con un trailer il suo personaggio centrale, Solid Snake, che vediamo in azione nel battle royale in queste sequenze.

Supportato anche stavolta dall'abile Raiden, equipaggiato con un fucile da cecchino, Snake si introduce in una base nemica nascondendosi all'interno della classica scatola di cartone, per poi sbucare fuori e sorprendeere tutti.

Più giocato di Call of Duty, EA Sports FC 24, GTA 5 e Roblox a dicembre, Fortnite non abbandona dunque un approccio che finora si è rivelato particolarmente efficace per mantenere vivo l'interesse degli utenti, quello dei crossover.