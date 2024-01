Meta Quest ha nettamente battuto PlayStation VR2 come vendite su Amazon in autunno

Come riferito da RoadtoVR, in base ai dati raccolti nella divisione USA di Amazon, sembra che Meta Quest abbia nettamente battuto PlayStation VR2 come vendite nel periodo dell'holiday season, ovvero il momento di maggiore attività per le vendute sul mercato americano, tra black friday e Natale.

Non si tratta di dati ufficiali da parte delle compagnie produttrice, ma il campione di circa 330.000 vendite prese in considerazione è tutto incentrato su Amazon USA, che comunque rappresenta un riferimento importante per quanto riguarda l'andamento del mercato per questi dispositivi.

In sostanza, tra il 16 novembre 2023 e il 16 gennaio 2024 le vendite di Meta Quest 2 e 3 hanno superato quelle di PlayStation VR2 di oltre 30 a 1. Sul campione preso in esame, il 96,8% degli acquisti sono riferiti a Meta Quest 2 e 3 mentre il restante 3,2% è rappresentato da PlayStation VR2, secondo il grafico di RoadtoVR.