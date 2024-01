PS5, il titolare del sito truffa Euromediashop dovrà scontare 10 anni di carcere

In carcere per ricettazione e riciclaggio dallo scorso luglio, Christian Ciciriello era già stato condannato a quattro anni di carcere , ma a causa di ulteriori truffe e reati commessi dall'imprenditore il totale della pena è aumentato .

Il titolare del sito truffa Euromediashop , noto per essersi fatto pagare un certo numero di PS5 senza poi consegnarle agli acquirenti, dovrà scontare 10 anni di carcere per cumulo delle pene.

La febbre da PS5 ha fatto diverse vittime

Come certamente ricorderete, per diversi mesi PS5 è stata introvabile e ciò ha portato alla nascita di un gran numero di situazioni opache, dalle truffe come quella operata dal sito Euromediashop alle rivendite a prezzo estremamente maggiorato dei bagarini.

Per fortuna Sony è infine riuscita a risolvere i problemi di approvvigionamento relativi alla componentistica della console e le criticità distributive, riportando la situazione alla normalità.