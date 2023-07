PS5, il titolare del sito truffa Euromediashop in carcere per ricettazione e riciclaggio

Christian Ciciriello, titolare del sito truffa Euromediashop, è finito in carcere per ricettazione e riciclaggio, ma si tratta in realtà di un reato precedente rispetto alla vendita di PS5 inesistenti a prezzo scontato per cui è salito agli onori della cronaca.

Come forse ricorderete, lo scorso aprile il proprietario di Euromediashop è stato condannato a quattro anni di carcere in primo grado, ma l'arresto avvenuto pochi giorni fa per opera dei carabinieri della stazione di Surbo (Lecce) è legato a un precedente reato commesso dall'uomo.

Ciciriello, ex parcheggiatore abusivo che ha avuto l'idea di approfittare del grande successo della console Sony per organizzare una finta vendita di PS5 sottocosto, doveva infatti scontare un residuo di pena pari a sei anni e mezzo di reclusione per reati di ricettazione e riciclaggio commessi nel 2018.