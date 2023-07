Final Fantasy 16: il team di Naoki Yoshida vuole creare altri giochi della serie in futuro

La Creative Business Unit 3 di Square Enix, ovvero il team autore di Final Fantasy 16, non esclude la possibilità di realizzare altri giochi della serie Final Fantasy in futuro.

Per chi non lo sapesse, si tratta dello studio capitato da Naoki Yoshida, che finora si era occupato principalmente della serie Dragon Quest Builders e, soprattutto, dell'impegnativa realizzazione e gestione di Final Fantasy XI e Final Fantasy XIV, che come probabilmente saprete è tutt'ora un MMO fiorente e supportato da corposi aggiornamenti ed espansioni.

In tal senso, Final Fantasy 16 rappresenta un progetto molto differente rispetto a quelli realizzati in passato dallo studio di Square Enix e a quanto pare potrebbe non rappresentare un eccezione alla regola in futuro.

La conferma è arrivata durante l'evento Fan Meet & Greet che si è svolto il Malesia durante lo scorso weekend, dove Naoki Yoshida ha affermato che il suo studio è disponibile e desideroso di realizzare altri giochi della serie Final Fantasy in futuro.

Del resto, la Creative Business Unit 1, la divisione capitanata da Yoshinori Kitase e focalizzata sulla serie principale, al momento ha le mani in pasta in Final Fantasy 7 Rebirth e probabilmente sta già pianificando i lavori sulla terza e ultima parte dei remake del settimo capitolo, quindi non è da escludere che il prossimo gioco della serie principale non venga affidato nuovamente a Yoshida, vista anche l'ottima accoglienza per Final Fantasy 16, che ha totalizzato 3 milioni di copie vendute in pochi giorni dal lancio, diventano l'esclusiva PS5 più venduta velocemente.