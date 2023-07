Pokémon Scarlatto e Violetto: svelato il Pokémon del primo Raid Teracristal di luglio 2023

The Pokémon Company e Game Freak hanno annunciato il primo raid Teracristal di luglio 2023 a cui potranno partecipare i giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto. Avrà come protagonista Delphox, il Pokémon di tipo Fuoco / Psico ed evoluzione finale di Fennekin, uno degli starter della regione di Kalos dei giochi di sesta generazione.

L'evento si svolgerà tra il 7 il 9 luglio 2023. Se per qualunque motivo non riuscirete a prendervi parte, sarete felici di sapere che verrà ripetuto una seconda volta il 14 e il 16 luglio.

Delphox apparirà nei raid Teracristal di livello 7. Avrà il teratipo Folletto e una volta sconfitto elargirà un Emblema della Forza Assoluta. Sarà possibile catturare un solo esemplare per gioco, ma nulla vi vieta di continuare a prendere parte all'evento, sia per dare una mano agli altri giocatori sia per mettere le mani sulle ricompense per il completamento dello scontro.