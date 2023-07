Flashback 2, nuovo trailer e dettagli sulle edizioni fisiche del gioco

Il ritorno di un classico

Considerato uno dei 100 migliori videogiochi della storia, Flashback ha rivoluzionato il genere delle avventure dinamiche grazie alle fenomenali animazioni in Rotoscope, alle meccaniche platform in stile Prince of Persia e a una direzione artistica entusiasmante.

Il sequel, in arrivo a novembre, è stato sviluppato dal creatore originale del gioco, Paul Cuisset, in collaborazione con gli studi Microids di Lione e Parigi. Alla realizzazione del titolo hanno partecipato anche Thierry Perreau e Raphael Gesqua, rispettivamente game designer e compositore di Flashback

Ritroveremo il protagonista, Conrad B. Hart, impegnato in una nuova, difficile missione: il suo amico Ian è scomparso e dovrà cercare di salvarlo, affrontando la minaccia dei Morph facendo affidamento sulla sua AISHA, una potente arma dotata di intelligenza artificiale.

