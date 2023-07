Overwatch 2: annunciata la mini-serie animata Genesis, il primo episodio in onda questa settimana

Blizzard ha annunciato una mini-serie animata in tre parti di Overwatch 2 , intitolata Genesis . Il primo episodio, "Dawn", andrà in onda questa settimana.

Teaser trailer e primi dettagli di Overwatch: Genesis

Blizzard ha pubblicato un teaser trailer di Genesis, offrendoci così un assaggio di quello che ci aspetta in questa mini-serie animata che approfondirà i temi e l'universo di Overwatch.

Come potrete vedere nelle sequenze del video sottostante, Genesis sarà un prequel che narrerà degli eventi accaduti prima dei due giochi. Parlerà di come l'umanità ha prosperato grazie l'uso delle IA e come tutto è cambiato quando gli Omnic, degli umanoidi artificiali, sono diventati senzienti reclamando un posto nella società, dando così vita a un conflitto sanguinoso su scala mondiale, successivamente chiamato la "Crisi degli Omnic".

Per ristabilire l'ordine è stata formata una task force speciale, la Overwatch, che contava tra i suoi membri scienziati, soldati veterani e non solo, tra cui vecchie conoscenze per i giocatori, come Reinhardt, Ana e Torbjorn, che possiamo intravedere anche nel filmato.