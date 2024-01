Diablo 4: Stagione dei Costrutti, la season 3 è iniziata con un trailer di lancio

Il trailer in italiano presenta alcuni aspetti narrativi della Stagione dei Costrutti, che rappresenta una bella iniezione di contenuti aggiuntivi per i giocatori di Diablo 4.

Blizzard ha fatto partire oggi la Stagione 3 di Diablo 4 con la Stagione dei Costrutti disponibile in queste ore, che si presenta in questo trailer di lancio con diverse nuove caratteristiche, un nuovo frammento di storia e tante altre novità per l'action RPG su PC e console.

Tante novità nella. Stagione 3

Diablo 4, un art sulla nuova stagione

Tra le maggiori novità della Stagione 3 c'è il Costrutto Siniscalco, un personaggio che potrà essere potenziato grazie alle Pietre di Controllo, che modificano le sue possibilità di attacco, e alle Pietre di Regolazione che modificano utilità e capacità del compagno.

Per i giocatori più esperti, è stata presentata anche la nuova attività di endgame, chiamata le Forche Caudine, oltre a vari aggiornamenti generali sulle novità in arrivo in questa stagione. Inoltre, nelle ore scorse sono state rilasciate le note della patch in preparazione dell'avvio della nuova fase di gioco.

Per quanto riguarda la Stagione dei Costrutti, ricordiamo anche il trailer di presentazione con data d'inizio, mentre per la fine dello scorso anno Blizzard ha svelato le classi più popolari e alcune statistiche del 2023.