PS5 batte l'intera famiglia di console Nintendo Switch nella classifica giapponese

Tramite Famitsu abbiamo modo di vedere i dati di vendita delle console in suolo nipponico nella settimana compresa tra il 15 e il 21 gennaio 2024. A dominare è PS5, che riesce a superare Nintendo Switch. Ecco la classifica (tra parentesi il numero totale di unità vendute dall'uscita della console al 21 gennaio):

PS5 / 45.971 (4.406.378)

Nintendo Switch (modello OLED) / 30.942 (6.562.165)

PS5 Digital Edition / 11.932 (694.014)

Switch Lite / 8.505 (5.712.770)

Switch / 4245 (19.706.568)

Xbox Serie X / 1.428 (247.323)

PS4 / 620 (7.917.255)

Xbox Serie S / 460 (296.533)

New Nintendo 2DS XL / 16 (1.192.786)

Come possiamo notare, PS5 batte Switch non solo come singolo modello, ma anche come famiglia di console. PS5 e PS5 Digital hanno piazzato insieme un totale di 57.903 unità. Switch (base, lite e OLED) conta invece un totale di 43.692 unità.

I numeri di Switch non sono troppo diversi da quelli della scorsa settimana: è PS5 che, a questo giro, è stata in grado di piazzare più unità del solito. Ovviamente, nel complesso Switch rimane la console di punta per i giapponesi.