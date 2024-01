I fan Nintendo spendono 5 volte quanto quelli Xbox per i giochi fisici nel 2023, in USA

Questo ci permette di dedurre che PlayStation si accaparra circa il 40% dei ricavi in termini di spesa totale dei consumatori videoludici per le copie fisiche.

Precisamente, Piscatella afferma: "Negli Stati Uniti, nel 2023, la spesa fisica in software per le piattaforme Nintendo ha rappresentato più della metà della spesa fisica totale in software. La spesa fisica in software per piattaforme Xbox ha rappresentato meno del 10% della spesa fisica totale."

Cosa vogliono dire questi dati

Vanno fatte alcune precisazioni per comprendere i dati in questione. Prima di tutto, i ricavi non rappresentano le unità vendute. Non si sta affermando che Nintendo vende cinque volte il numero dei giochi fisici rispetto a Microsoft. Tutto dipende dal prezzo medio dei giochi.

Inoltre, questi numeri non rappresentano l'intero mercato. Per tutte le console ma soprattutto per Xbox e PlayStation, una buona fetta delle vendite avviene in digitale (vendite premium e servizi). Non si sta quindi affermando che Xbox ricava o addirittura guadagna in totale un quinto di Nintendo.

Ciò che questi dati ci permettono di notare è che Xbox già ora non ha una grande presenza fisica nel mercato fisico e quindi non dovrebbe stupire troppo che, secondo le voci, stia disinvestendo sulla distribuzione dei giochi fisici.