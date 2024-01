Cyberpunk 2077: nuova patch in arrivo la prossima settimana, primi dettagli da CD Projekt

Seppur non siano disponibili le note ufficiali con tutti i dettagli del caso, il profilo Twitter | X del gioco afferma che l'aggiornamento andrà a risolvere alcuni dei problemi più comuni segnalati dai giocatori, inclusi quelli relativi alle animazioni delle finisher , con ulteriori informazioni in merito che verranno condivise dopo il weekend.

Il sequel di Cyberpunk 2077 potrebbe avere il multiplayer

Nel frattempo sono arrivati da CD Projekt RED dei possibili indizi sulla direzione che la compagnia sta prendendo per il sequel di Cyberpunk 2077 attualmente in lavorazione. In un'intervista con Retuers il CCO Michał Nowakowski e co-CEO Adam Badowski, ha suggerito infatti che il gioco potrebbe avere delle modalità multiplayer e implementare l'intelligenza artificiale.

I lavori comunque sono ancora in una fase ancora piuttosto acerba, con la compagnia polacca che al momento è concentrata soprattutto sul nuovo The Witcher in Unreal Engine 5, che entrerà in piena produzione quest'anno con oltre 400 sviluppatori coinvolti.