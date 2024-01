Cyberpunk 2077: il sequel potrebbe avere degli elementi multiplayer e sfruttare l'IA

Il sequel di Cyberpunk 2077 potrebbe avere una qualche forma di multiplayer e sfruttare i vantaggi dati dall'intelligenza artificiale, perlomeno è quanto suggerito da CD Projekt RED.

In un'intervista con Reuters, il CCO Michał Nowakowski. ha affermato che il team di sviluppo "ha preso in considerazione degli elementi multiplayer". Purtroppo non ha aggiunto ulteriori dettagli in merito alla questione, come ad esempio se poi effettivamente questi concept hanno portato a un'implementazione concreta del multiplayer e se eventualmente proporrà alcune delle idee scartate per Cyberpunk 2077.

Nella stessa intervista è intervenuto anche il co-CEO Adam Badowski, che ha svelato che la compagnia ha messo in piedi un piccolo team che sta investigando sulla possibile implementazione dell'IA nel sequel di Cyberpunk 2077, assicurando che in ogni caso andrebbe ad affiancare e non sostituire il lavoro degli sviluppatori.

"Pensiamo che l'intelligenza artificiale possa contribuire a migliorare alcuni processi di produzione dei giochi, ma non a sostituire le persone", ha detto Badowski.