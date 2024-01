Prince Of Persia The Lost Crown, gli autori vorrebbero lavorare a Zelda e Castlevania

Alla domanda su quale gioco vorrebbero sviluppare se potessero entrare in contatto con proprietà intellettuali con cui al momento non hanno nulla a che fare, entrambi hanno parlato di Zelda e di Castlevania.

La questione è emersa durante una sessione di domande e risposte con gli utenti su Reddit, al quale hanno partecipato Christophe Pic (world director) e Rémi Boutin (senior game designer) , tra i principali autori dell'ottimo Prince Of Persia The Lost Crown.

Forse anche in maniera inaspettata, Prince Of Persia The Lost Crown si è rivelato un grande successo di critica, in attesa di vedere quale sarà la risposta del pubblico, cosa che ha messo gli sviluppatori sotto i riflettori. È interessante dunque notare come gli autori principali abbiano riferito che, nei loro desideri, ci sarebbe il fatto di lavorare a un gioco di Zelda , o a Castlevania .

Un nuovo Zelda 2: Adventure of Link in stile metroidvania?

Zelda 2: The Adventure of Link è rimasto un unicum nella serie

"Personalmente, amerei poter lavorare all'IP di Zelda", ha detto in particolare Boutin. "Forse uno spin-off basato su Adventure of Link? E naturalmente anche Castlevania". Considerando le caratteristiche di Prince Of Persia The Lost Crown, la scelta del celebre titolo Konami non stupisce più di tanto, mentre l'altra è una suggestione particolare.

Considerando che il gioco Ubisoft è un metroidvania, l'applicazione delle conoscenze maturate dagli sviluppatori potrebbe avvenire con successo su una sorta di nuovo Zelda 2: Adventure of Link, come suggerito dagli stessi sviluppatori. Quest'ultimo era infatti un action con elementi platform a scorrimento e inquadratura laterale, dunque qualcosa di profondamente diverso dall'impostazione classica della serie.

Visto che gli sviluppatori sono riusciti a rinvigorire Prince of Persia tornando alle sue origini e sfruttando le nuove tendenze del 2D in stile metroidvania, l'idea di un trattamento del genere per recuperare le idee del secondo capitolo di Zelda risulta interessante, probabilmente più della scelta prevedibile di un nuovo Castlevania.

Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Prince Of Persia The Lost Crown per conoscere meglio il gioco in questione.