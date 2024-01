Fortnite Capitolo 5 Stagione 2: terremoti e il ritorno di Mida tra gli ultimi leak dei dataminer

Fortnite Capitolo 5 Stagione 2 potrebbe essere introdotto da dei terremoti: questo è quanto è stato svelato in un nuovo leak da HYPEX, noto dataminer e leaker che in questo caso sta condividendo un'informazione scoperta dal dataminer SpushFNBR (che scrive in spagnolo).

Il tweet qui sotto, precisiamo, riporta anche un'immagine che proviene però da una vecchia versione di Fortnite. Non si tratta di un contenuto proveniente da Fortnite Capitolo 5 Stagione 2: è solo a scopo illustrativo. Non è detto che appariranno spaccature nel terreno come già successo in passato.

Non è però tutto, perché secondo i dataminer potrebbe tornare un vecchio personaggio: Mida, che ha ricevuto alcuni ritocchi all'interno del più recente update. Questa attività ha giustamente insospettito i fan. Una delle ipotesi è che Mida prenderà il controllo dello yacht già presente nella mappa.