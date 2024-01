Fortnite è stato usato dall'esercito britannico per reclutare soldati

Il tweet recitava: "Dai un'occhiata. Elz The Witch e Yung Filly combattono per essere il migliore nella nuova esperienza di Fortnite Operation: Belong ". Il trailer mostrava poi una serie di personaggi del gioco di Epic Games che si lanciavano in combattimento, sparando e affrontando un percorso di allenamento militare".

I dettagli sull'evento dell'esercito britannico

Secondo quanto indicato, l'evento dovrebbe avere luogo il 24 gennaio 2024 su Twitch. Non è chiaro però se andrà in onda o se il tutto è stato cancellato.

Yung Filly è uno YouTuber e musicista britannico, mentre Elz The Witch è una YouTuber e presentatrice. Sono entrambe figure famose in terra inglese.

Gli accordi tra Epic Games e gli utenti di Fortnite includono inoltre una regola molto precisa: "I contenuti commerciali e gli sponsor devono seguire tutte le regole sui contenuti di cui sopra, e le linee guida sui contenuti di Epic, e non devono [...] promuovere l'arruolamento nelle forze armate".

Eurogamer ha contattato Epic Games per un commento e gli è stato detto che la promozione era attualmente "in fase di moderazione".

"Quest'isola non è ancora stata pubblicata su Fortnite (cioè non è accessibile ai giocatori) ed è in fase di moderazione, come tutti i contenuti dell'ecosistema Fortnite, e deve rispettare le nostre Linee guida sui contenuti e le Regole dei creatori", ha dichiarato un portavoce di Epic Games a Eurogamer.

Non è affatto una novità che l'esercito utilizzi i videogiochi per avvicinarsi ai più giovani, infatti l'Esercito degli Stati Uniti ha creato il primo Team eSport di Fortnite anni fa.