RoboCop: Rogue City, il New Game+ ora è disponibile assieme a un nuovo livello di difficoltà

Gli sviluppatori di Teyon hanno pubblicato oggi un aggiornamento gratuito di RoboCop: Rogue City che include la già annunciata modalità New Game+, oltre ad altre novità inattese, ma sicuramente gradite, come il nuovo livello di difficoltà "There Will be Trouble".

Come spiegato su Steam, il New Game+ darà modo ai giocatori di vestire nuovamente gli ingombranti panni di RoboCop con le abilità e i potenziamenti sbloccati in una precedente partita. Non solo, ora completando il gioco sbloccherete la una versione dorata della Auto-9 utilizzata dal protagonista.

L'altra novità è rappresentata dal nuovo livello di difficoltà "There Will be Trouble", che stando agli sviluppatori renderà i nemici ancora più letali ed è adatta a chi cerca una sfida. Per il resto l'aggiornamento risolve alcuni problemi più e meno noti, come una magagna che faceva scomparire il braccio destro di RoboCop quando si afferra il cadavere di un nemico umano.