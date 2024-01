Kodaka è quasi pronto per annunciare un gioco 'folle': è il creatore di Danganronpa

Kazutaka Kodaka, creatore della serie Danganronpa e di Master Detective Archives RAIN CODE, annuncerà con il suo team Too Kyo Games un nuovo titolo "folle" in un futuro "non troppo lontano", ha dichiarato in un tweet.

"Il gioco a cui sto lavorando duramente in questo momento - lo scenario è così folle e coinvolgente che finisco per lavorare più di ogni altra cosa", ha detto Kodaka. "Anche quando le cose si fanno difficili o problematiche, finisco per lavorare o scrivere scenari piuttosto che giocare o riposare. Forse è la prima volta che divento così ossessionato da un'opera. Mi chiedo se mi brucerò. In ogni caso, l'annuncio e l'uscita sono in un futuro non troppo lontano, quindi vorrei che tutti lo aspettassero con ansia. E poi sono stanco, quindi spero che possiate fare il tifo per me".

A seguire, il tweet include gli hashtag "folle" e "limite".

La traduzione dal giapponese all'inglese è stata realizzata da Gematsu.