Hogwarts Legacy torna in cima alla classifica UK, The Last of Us 2 Remastered è terzo

Come ogni settimana è arrivata la classifica dei giochi in formato fisico più venduti nel Regno Unito. Hogwarts Legacy ha superato EA Sports FC 24 conquistando così la prima posizione, mentre The Last of Us Parte 2 Remastered si è posizionato sul gradino più basso del podio. Di seguito la top 20:

Entrano in classifica i primi giochi del 2024

Le uniche due new entry di questa settimana sono rappresentate dalla già citata remastered dell'ultimo gioco di Naughty Dog e dal sorprendente Prince of Persia: The Lost Crown, che si è posizionato al quarto posto. Si tratta di risultati sicuramente buoni, considerando anche che entrambi sono stati pubblicati verso la fine della settimana, dunque risultano penalizzati in una classifica di questo genere.

Per il resto la top 20 è dominata dai giochi di maggior successo dello scorso anno, come Super Mario Bros. Wonder, Call of Duty: Modern Warfare 3 e sempreverdi come Mario Kart 8 Deluxe e GTA 5.