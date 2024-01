Postal: Brain Brain Damaged annunciata la versione Nintendo Switch del 'boomer shooter'

Running With Scissors ha annunciato la versione Nintendo Switch di Postal: Brain Damaged , con il lancio in programma per il 2 febbraio 2024 . Sarà venduta esclusivamente in formato digitale al prezzo di 24,99 dollari .

Uno sparatutto vecchio stile

Per chi non lo sapesse, Postal: Brain Damaged è uno spin-off della serie Postal di Running With Scissors, realizzato da Hyperstrange e CreativeForgeGames. Definito scherzosamente un "boomer-shooter", il gioco si ispira agli FPS classici come Doom e Quake, presentando dunque una grafica d'ispirazione retrò e una struttura su livelli in cui i giocatori devono farsi largo tra orde di nemici ad armi spianate.

Il gioco si svolge nel mondo dei sogni di Dude, il protagonista della serie Postal, un pretesto che ha permesso agli sviluppatori di realizzare bocche da fuoco volutamente stravaganti, come il Super Hooker Shotgun, con modalità di fuoco alternative uniche.

In origine Postal: Brain Damaged è stato pubblicato su Steam e GOG il 9 giugno 2022 e successivamente su PS5 e PS4 il 25 ottobre 2023.