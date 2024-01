Sony Bravia XR è la smart TV 'ufficiale' di Final Fantasy 7 Rebirth, svela Sony

Secondo Sony, "Sony BRAVIA XR TV è il televisore da gioco ufficiale per questa pubblicazione [ndr, Final Fantasy 7 Rebirth], offrendo l'esperienza di gioco definitiva per guidare gli utenti che assumono il ruolo di Cloud Strife e inseguono Sephiroth, il leggendario spadaccino."

Sony ha annunciato che la smart TV "ufficiale" di Final Fantasy 7 Rebirth è il Sony Bravia XR . Cosa vuol dire? Niente in realtà, visto che non ci sono funzioni particolari se si usa questo modello di televisore mentre si gioca al videogioco di Square Enix. Si tratta unicamente di una trovata di marketing, parte degli accordi tra Sony e Square Enix.

Sony Bravia XR è la televisione di PS5

Più in generale, Sony propone il suo Sony Bravia XR come il modello perfetto per giocare con PS5.

La compagnia spiega che "Dotati dell'intelligente Cognitive Processor XR, questi TV offrono immagini e suoni ineguagliabili che vi portano direttamente nell'azione di gioco, oltre a impostazioni di gioco specifiche tramite il nuovo Game Menu e altre funzioni aggiornate, tra cui:"

Auto HDR Tone Mapping

Auto-Genre Picture Mode

Cognitive Processor XR con XR Clear Image

Game Menu (VRR, Motion-Blur Reduction, Black Equalizer, Crosshairs e non solo)

HDMI 2.1

In chiusura, Sony cita anche gli INZONE M9 (qui la recensione) e le INZONE Buds (qui la recensione).

Parlando invece del videogioco, il director svela che un famoso minigioco non ci sarà.