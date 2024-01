Palworld ha battuto Fortnite su Xbox in USA

Palworld continua a macinare grossi numeri su PC, ma su Xbox? Proprio nelle scorse ore è arrivata la prima informazione in merito, naturalmente positiva per il gioco. Stando ai dati raccolti da Circana , compagnia che si occupa di analizzare il mercato dei videogiochi, il 22 gennaio è riuscito a superare Fortnite per utenti attivi .

Grossi numeri anche su Xbox

I dati di Circana su Palworld

Considerando il successo di Fortnite, si può affermare con certezza che Palworld stia facendo dei grossi numeri anche su Xbox, tanto che Matt Piscatella li ha definiti "folli". Che sia questa l'esclusiva console che serviva a Xbox Series X/S per spiccare il volo?

Palworld su Xbox è acquistabile per 30 dollari in formato digitale, oppure accessibile tramite Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft. Gli ultimi dati relativi alla versione PC parlano di 7 milioni di copie vendute in 4 giorni e di più di 2 milioni di giocatori contemporanei su Steam, che di loro sono già una quantità enorme.

Pocketpair, lo studio di sviluppo, ha anche pubblicato la roadmap del gioco, che prevede l'introduzione del PvP e del Pal-trading.