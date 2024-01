Google: le ricerche peggiorano ancora a causa della spazzatura SEO, conferma una ricerca

Per lo studio condotto da un gruppo di studiosi tedeschi, le ricerche su Google stanno peggiorando di giorno in giorno, a causa della spazzatura SEO che affolla la rete, prodotta in particolare dalle cosiddette SEO farm, ma anche da chiunque voglia fare affari con l'informazione su internet.

I ricercatori di Der boffinß hanno passato un anno a esaminare i risultati di 7.392 query di recensioni di prodotti su Google, Bing e DuckDuckGo, definita come la prima verifica sistematica riguardante il peggioramento della qualità dei risultati dei motori di ricerca.