Ride 5: la nuova patch introduce tanti contenuti inediti

Milestone ha annunciato la disponibilità oggi 24 gennaio di una nuova patch di Ride 5 che introduce in gioco tanti nuovi contenuti , tra cui il Race Creator online e la Riding School, entrambe funzionalità attesissime. La patch è disponibile per le versioni PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam e Epic Games Store).

Cosa cambia

Ecco i nuovi contenuti

Il Race Creator è una novità per l'intera serie, perché dà ai giocatori la possibilità di progettare le proprie gare e i propri campionati. Finora era stato implementato solo per le gare offline, ma con la nuova patch sarà potenziato e consentirà di condividere le gare anche online. Naturalmente è anche possibile scaricare le gare progettate da altri. Si tratta di una funzione che aumenterà notevolmente la longevità di Ride 5.

Le nuove funzionalità online del Race Creator "includono anche una nuova scheda che mostra gli eventi più scaricati, la possibilità di creare e condividere loghi personalizzati per ogni gara e di impostare eventi con tute, caschi e livree specifiche realizzate dalla community con gli editor di gioco. Infine, sarà possibile modificare le informazioni dei piloti, come il nome e la nazionalità."

La Riding School, invece, è una modalità di gioco inedita che consente di mettersi alla prova su tutti i tracciati di Ride 5: "ogni tracciato è diviso in quattro settori, con i loro tempi specifici da battere e le relative medaglie (bronzo, argento, oro). Dopo aver ottenuto almeno una medaglia di bronzo in ogni settore, si sblocca la sfida finale: un giro completo da battere entro il tempo stabilito." Come avrete capito, si tratta di una modalità pensata per dare ai giocatori modo di studiare sezioni specifiche dei tracciati, così da migliorare i loro tempi in pista.