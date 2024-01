Expeditions: A MudRunner Game, un trailer fa la panoramica del gameplay

Il trailer

Expeditions: A MudRunner Game racconta delle fatiche di una spedizione scientifica, che deve vedersela con dei percorsi non proprio comodi, per così dire, tra voragini e ostacoli naturali. Il giocatore dovrà quindi selezionare i giusti strumenti per affrontare ogni sfida, "sia che si tratti di un verricello per scalare le strade più ripide o scendere da scogliere scoscese, di un cricchetto per rimettere qualsiasi veicolo in pista dopo una caduta, o di un metal detector per trovare depositi di attrezzature, la tua collezione di utensili è progettata per facilitare la vita di ogni esploratore."

Nel corso del gioco si potranno anche assumere specialisti dalle abilità uniche, che torneranno di grande aiuto durante la spedizione, o spendere soldi in veicoli e parti degli stessi più efficienti. Il tasso di personalizzazione sarà quindi molto elevato.

Insomma, c'è tanto da fare nel corso del gioco, che del resto appartiene a una serie decisamente impegnativa, che piace proprio per questo motivo.