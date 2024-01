Netflix: i film e le serie più viste nella seconda parte di gennaio includono una serie italiana

Netflix ha indicato le serie TV e i film più visti della settimana che va dal 15 al 21 gennaio 2024. Vediamo subito la Top 10 delle serie TV in Italia:

Un inganno di troppo - miniserie SKAM Italia - Stagione 6 La Casa di Carta Berlino - Stagione 1 All American Nightmare: Rapimento in California - Stagione 1 Detective Forst - Stagione 1 Amore + Iva Ragazzo divora universo - miniserie The Good Doctor - Stagione 6 Uno splendido errore - Stagione 1 The Stranger - miniserie

Le novità della settimana comprendono SKAM Italia Stagione 6, All American Nightmare: Rapimento in California - Stagione 1 e The Stranger - miniserie, per la prima volta in Top 10 su Netflix. La serie che da più tempo resiste in classifica è Uno splendido errore - Stagione 1 (sette settimane) seguita da La Casa di Carta Berlino - Stagione 1 (quattro settimane).