Palworld: fan ha creato un 'pokédex' con tutte le informazioni, ecco il link al sito

A questo si aggiunge una funzione che permette di vedere che Pal nascerà se si fanno accoppiare due dei nostri mostri di Palworld. In futuro, conta di aggiungere un sistema per tracciare e condividere la propria lista di Pal, uno strumento che aiuti a ottimizzare la propria base e altro ancora.

Se state giocando a Palworld o semplicemente siete interessati alle sue creature, potreste faticare a star dietro a tutti i mostriciattoli catturabili del gioco di Pocket Pair. Sarete quindi felici di scoprire che un fan con tanto tempo libero (per motivi medici, non criticatelo) ha deciso di realizzare un sito che propone una guida dedicata ai Pal. In pratica è una sorta di Pokédex o "Paldex" se preferite.

Palworld, un successo enorme

Palworld ha ottenuto un successo strepitoso a livello mondiale, vendendo otto milioni di copie in pochi giorni e raggiungendo record incredibili in termini di numero di giocatori contemporanei. Si tratta inoltre di un gioco ancora in accesso anticipato e ha tutto lo spazio per crescere ulteriormente man mano che arriveranno nuovi aggiornamenti.

I risultati del gioco vi stupiscono, ecco i 5 grandi motivi del successo del gioco che è e non è Pokémon.