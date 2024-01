Dopo Palworld, Pocketpair sta lavorando a un gioco 'hybrid-casual' con Klab

Palworld continua a macinare numeri da capogiro, ma Pocketpair ha le mani in pasta anche in altri progetti. Uno di questi è stato presentato oggi in collaborazione con Klab (Captain Tsubasa: Dream Team e Blech: Brave Solus) e si tratta di titolo mobile basato sul modello "hybrid-casual".

In realtà, non è stato svelato praticamente nulla del gioco, neppure un titolo provvisorio o qualche immagine che ci dia un'idea di cosa si tratta. In ogni caso non dovremo attendere molto per saperne di più, dato che i lavori sul gioco sono iniziati nel 2020 e che apparentemente è già "pronto per la commercializzazione".

In compenso il comunicato stampa di Klab spiega esattamente cos'è un gioco "hybrid-casual". Si tratta di un "modello che combina la semplicità dei giochi casual con le meccaniche di quelli online che può essere giocato per lunghi periodi di tempo per generare ricavi sia dagli acquisti all'interno del gioco che tramite le pubblicità" e che negli ultimi anni ha preso sempre più piede in ambito mobile, tanto da aver creato un mercato da 2,1 miliardi di dollari nel 2023, secondo Sensor Tower. Al contrario di Palworld, è lecito aspettarsi dunque un titolo free-to-play con microtransazioni e pubblicità.