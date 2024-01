Dopo Palworld, il nuovo metroidvania di Pocketpair ricorda molto un altro gioco (di nuovo)

Mentre Palworld continua a macinare numeri impressionanti sul mercato, il team Pocketpair ha già in programma un altro gioco previsto per il primo trimestre del 2024: un metroidvania che, in effetti, ricorda anche quello un altro titolo famoso.

Il gioco in questione si chiama Never Grave: The Witch and The Curse, ed è un metroidvania dallo stile peculiare che, anche in questo caso, sa un po' di già visto.

Come risulta facilmente riconoscibile guardando il trailer, il gioco che ha ispirato Pocketpair in questo caso è chiaramente Hollow Knight, il cui stile si ritrova negli elementi grafici ma anche nelle caratteristiche del gameplay.

Ci sono ovviamente degli elementi originali in Never Grave: possiamo distinguere meccaniche particolari come la possibilità di possedere varie creature e assumerne forma e caratteristiche, una modalità multiplayer e una sorta di gestione di un villaggio da costruire, ma le suggestioni dal noto metroidvania di Team Cherry sono evidenti.