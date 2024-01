Stargate: Timekeepers disponibile, come ci ricorda il trailer di lancio

Stargate: Timekeepers è disponibile da oggi, come ci ricorda il trailer di lancio ufficiale. Per chi non lo conoscesse si trattad di uno strategico stealth alla Commandos, ma ambientato nell'universo narrativo della serie Stargate.

Un approccio diverso

In Stargate: Timekeepers si guida una squadra di specialisti che deve superare le missioni di una campagna narrativa ambientata nell'universo di Stargate SG-1. Più precisamente la storia inizia dalla fine della stagione 7. Per vincere, il giocatore dovrà capire come usare tutte le abilità uniche dei suoi uonini, per superare gli ostacoli che gli si pareranno innanzi.

Da specificare che il gioco sarà lanciato in due parti: la prima è accessibile da oggi ed è composta da sette livelli, la seconda arriverà nel corso del 2024 e sarà composta da altrettante missioni. L'acquisto del gioco comprende la stagione 1, quindi entrambe le parti. Ciò fa capire che in futuro è previsto l'arrivo di altre stagioni (probabilmente vincolato al successo della prima).

Se vi interessa, trovate Stargate: Timekeepers su Steam.