Immortality disponibile da oggi anche per PS5

Disponibile da oggi la versione PS5 di Immortality, l'ultimo capolavoro di Sam Barlow, già disponibile per PC, Xbox e sistemi mobile. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un'avventura cinematografica in cui bisogna ricostruire tre pellicole con protagonista l'attrice Marissa Marcel, tutte mai approdate nei cinema. Cosa è successo? Perché ogni film con lei protagonista appare come maledetto? Perché è sparita dopo il film del 1970 ed è riapparsa nel 1999 senza che gli anni abbiano preteso nulla? Questo e tanti altri misteri aspettano i giocatori PlayStation in questo titolo investigativo suggestivo e intrigante.