Graven è uscito dall'accesso anticipato, ma i primi voti ci dicono che era meglio che ci fosse restato

Il boomer shooter fantasy Graven è uscito oggi dall' accesso anticipato , dopo anni di permanenza e sviluppo, ma i primi voti ricevuti dalla stampa ci dicono che il lungo sviluppo non si è tradotto in un capolavoro, ma in un gioco pieno di problemi.

I voti

Per quanto riguarda la questione dei voti, molti sono positivi, ma non certo entusiastici. Leggiamoli:

God is a Geek - 7.5 / 10

COGconnected - 70 / 100

GameGrin - 7 / 10

WayTooManyGames - 7 / 10

IGN Italy - 5.5 / 10

Shacknews - 5 / 10

Le recensioni testimoniano tristemente di come Slipgate Ironworks non sia riuscita a sistemare alcuni dei problemi denunciati dagli utenti durante i tre anni di accesso anticipato. In particolare si parla di problemi di framerate (che per un titolo del genere sono stupefacenti), di crash abbastanza frequenti, di una storia dimenticabile e di alcune scelte di design questionabili, tra morti troppo penalizzanti, armi completamente inutili e un sistema di checkpoint che fa spesso riapparire il giocatore vicino agli avversari.

Gli aspetti positivi del gioco rimangono: buona atmosfera, molti puzzle interessanti e un feeling retrò ben riuscito. Insomma, fate le votre valutazioni, prima di decidere se acquistarlo o meno. Di boomer shooter davvero ottimi ce ne sono tanti.