Endless Space gratis su Steam registrandosi alla comunità di Amplitude Studios

In occasione dell'Amplified 2024, l'evento celebrativo del suo tredicesimo compleanno, Amplitude Studios sta regalando su Steam lo strategico 4X Endless Space a chiunque si registri alla sua comunità, chiamata Games2Gether. Si tratta di un'ottima occasione per mettere le mani su di un titolo ancora molto valido.

Endless Space è un titolo complesso ma soddisfacente

Per ottenere Endless Space gratis dovete:

Andare su Games2Gether.

Creare un nuovo acount o collegarvi con uno già esistente.

Cliccare su "Link my Steam account" sulla destra della pagina del profilo.

Seguire le istruzioni per collegarsi al proprio account Steam e associarlo.

Riceverete Endless Space e tante altre ricompense.

Il gioco apparirà automaticamente nella libreria di Steam. Non c'è bisogno di attendere una notifica.

Nel caso in cui abbiate già un account Steam collegato a Games2Gether e non abbiate ricevuto il regalo, Amplitude consiglia di rifare il collegamento a Steam, che potrebbe essere stato disattivato.

Se vi interessa, potete anche andare a dare uno sguardo a tutte le offerte legate all'Amplified 2024. Il fine settimana scorso avevamo riportato di come l'iniziativa avesse fatto tornare a crescere i giocatori di Endless Legend.