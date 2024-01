Suicide Squad: Kill the Justice League, un trailer live action con Will Arnett e Ron Funches

Il filmato è stato diretto da Jody Hill (The Righteous Gemstones) e come possiamo punta molto sul fattore simpatica grazie alla coppia di attori e comici Will Arnett (Arrested Development, Bojack Horseman) e Ron Funches (Trolls, Bojack Horseman), che interpretano delle improbabili versioni di Deadshot e Harley Quinn.

In vista dell'imminente lancio di Suicide Squad: Kill the Justice League , Warner Bros. Games ha pubblicato un frizzante trailer live action , che trovate nel player sottostante.

La Suicide Squad affronterà la Justice League la prossima settimana

Il filmato dunque ci ricorda che ormai il debutto di Suicide Squad: Kill the Justice League è alle porte, per la precisione venerdì 2 febbraio 2024 su PS5, Xbox Series X|S e PC Steam, con la versione Epic Games Store in arrivo il 5 marzo. Se nel frattempo volete saperne di più sul gioco, vi rimandiamo al nostro provato di Suicide Squad: Kill the Justice League pubblicato pochi giorni fa.

Nei giorni scorsi Warner Bros. Games e Rocksteady hanno anche presentato i contenuti post-lancio, che saranno completamente gratuiti per tutti i giocatori, e tutti i bonus della Deluxe Edition.