Suicide Squad: Kill the Justice League: trailer presenta i contenuti della Deluxe Edition

Intanto viene ricordato che chi acquisterà questa edizione avrà 72 ore di accesso anticipato rispetto alla data d'uscita, fissata per il 2 febbraio. Quindi potrà iniziare a giocare dal 30 gennaio.

L'editore Warner Bros. Games e lo studio di sviluppo Rocksteady hanno pubblicato un nuovo trailer di Suicide Squad: Kill the Justice League che presenta i contenuti della Deluxe Edition del gioco, disponibile per il preordine.

Contenuti in più

Gli altri contenuti inclusi nella Deluxe Edition sono i costumi della Justice League per la Squad (solo per chi la prenoterà), 3 armi Note, 4 Pupazzetti per armi, 1 pegno Pass Battaglia e 4 variazioni colore.

Da specificare che il "Pegno del Pass Battaglia" va riscattato per l'accesso al Pass Battaglia Premium (Stagioni da 1 a 4 Pass Battaglia, dipende dalla disponibilità). Un Pass Battaglia disponibile per stagione. Warner Bros. Games ci tiene anche a ricordare che potrebbe sospendere i servizi online, dando il giusto preavviso. Naturalmente è facile capire che lo farà solo in caso di insuccesso del gioco.

