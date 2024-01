Final Fantasy VII Remake: Square Enix pubblica un video riassuntivo, per preparare a Rebirth

L'editore giapponese Square Enix ha pubblicato un video riassuntivo di Final Fantasy 7 Remake, per preparare i giocatori, o semplicemente per rinfrescargli la memoria, in previsione del lancio di Final Fantasy VII Rebirth, il capitolo successivo.

Naturalmente il filmato contiene delle grosse anticipazioni su Final Fantasy VII Remake, nel senso che sostanzialmente mostra i momenti chiave della storia. Quindi, se non ci avete ancora giocato, volete farlo, ma non volete sorprese, evitate accuratamente di guardarlo e dedicatevi a fare altro. Anche noi nel testo accenneremo a qualche dettaglio della trama. Il consiglio è lo stesso di prima: non leggete oltre, se non volete anticipazioni.

Per tutti gli altri si tratta invece di un'ottima occasione per rivedere alcuni dei momenti salienti del gioco, in previsione degli sviluppi che avranno sicuramente in Rebirth.