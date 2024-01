Banishers: Ghosts of New Eden, il trailer della storia ci prepara al lancio su PS5, Xbox e PC

Focus Entertainment ha presentato oggi un nuovo trailer di Banishers: Ghosts of New Eden incentrato sulla storia del nuovo action adventure firmato dagli sviluppatori di Don't Nod, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Il filmato mostra un mix di sequenze che riassumono l'incipit della trama e mettono in mostra alcuni dei temi portanti del gioco. Red Mac Raith e Antea Duarte sono una coppia ed epuratori di spiriti, a cui è stato affidato il compito di rievocare una maledizione ostile e inquietante. Purtroppo le cose non vanno come previsto e una ferita fatale porterà alla morte di Antea, che suo malgrado non potendo ascendere al regno dei cieli torna da Red sotto forma di spirito.

In cerca di una soluzione per la condizione della donna, viaggeremo per la natura selvaggia e angosciante del Nord America e nel mentre potremo scegliere di aiutare gli spiriti dei defunti a trovare pace e serenità oppure se condannarli al vuoto eterno, il che non solo potrebbeinfluenzare il destino dei personaggi con cui interagiremo durante l'avventura, ma anche quello di Antea, con le decisioni del giocatore dunque che avranno un doppio peso nella narrazione.