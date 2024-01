Google Pixel 8: arriva il primo Feature Drop del 2024 con funzioni IA e una nuova colorazione

Contemporaneamente al lancio dell'ultimo Pixel Feature Drop di gennaio Google ha svelato una nuova tonalità di colore per la serie Pixel 8.

Pur non trattandosi di un aggiornamento massiccio, il "drop" porta con sé utili caratteristiche per la sua ultima gamma di smartphone, che come accennavamo è ora disponibile nella vivace colorazione Verde Menta, scelta cromatica che si posiziona tra il già presente tono Celeste e il Verde Liquen di Pixel 8. Il primo Feature Drop del 2024, arricchito di nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, è attualmente in una fase di distribuzione che continuerà nelle prossime settimane.

Purtroppo, tra le novità che vedremo introdotte, non troveremo il supporto per la lettura della temperatura corporea tramite l'app termometro, riservato esclusivamente agli utenti statunitensi.

Nuove funzioni potenziate dell'IA Google porta "Cerchia e cerca" sui dispositivi Pixel Cerchia e cerca, una caratteristica comoda che abbiamo già visto nei video sull'intelligenza artificiale dei Galaxy S24, arriva senza troppe sorprese su Pixel 8 e Pixel 8 Pro a partire dal 31 gennaio. Questo strumento innovativo consente agli utenti di disegnare un cerchio su qualsiasi elemento dello schermo del telefono, lasciando all'intelligenza artificiale il compito di cercare l'immagine, il testo o altri elementi evidenziati.

Basta premere a lungo il tasto home o la barra di navigazione, quindi disegnare, evidenziare, scarabocchiare o toccare l'elemento desiderato per ottenere ulteriori informazioni dalla Ricerca Google. Inoltre, grazie agli ultimi miglioramenti nella Ricerca Multipla basati sull'IA, adesso è possibile porre domande più complesse riguardo a un'immagine che si sta cercando.

Un'altra interessante novità è Magic Compose per Google Messaggi, che sfrutta l'apprendimento automatico per adattare i messaggi a contesti diversi.

Questa funzionalità analizza il testo attraverso il modello di AI Gemini Nano di Google, proponendo stili differenti per comunicare lo stesso concetto e migliorando la comunicazione in base al destinatario.