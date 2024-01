Reikon Games ha licenziato circa 60 persone: è lo studio di Ruiner

La notiza è stata appresa dalla testata Kotaku , che ha avuto modo di parlare con alcune fonti interne. Reikon Games è uno studio di sviluppo indipendente polacco. Ruiner fu lanciato nel 2017 e recentemente è stato suggerito l'arrivo di un nuovo titolo, che non sappiamo quanto sarà colpito dai tagli. Probabilmente molto, considerando che lo sviluppo pare non essere ancora finito. La notizia dei licenziamenti è stata data ai dipendenti il 23 gennaio. Stando alle fonti di Kotaku non era stato dato nessun preavviso in merito.

2024 anno horribilis?

Il 2024 è un anno davvero terribile per l'industria dei videogiochi... e siamo ancora a gennaio. Sono già numerosissimi i licenziamenti annunciati, tra quelli degli studi di Embracer Group, che sta compiendo una carneficina, e quelli recentissimi di Microsoft, che ha ridotto lo staff della divisione gaming di 1.900 lavoratori. In particolare è stata colpita Activision Blizzard King. Non mancano poi situazioni come questa di Reikon, ossia con studi indipendenti che devono licenziare per provare a rimanere su di un mercato sempre più difficile.