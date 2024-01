Skull and Bones: un video gameplay di 25 minuti dell'endgame

Il canale YouTube di GameSpot ha presentato un lungo video gameplay tratto da Skull and Bones e incentrato sull'endgame, quindi parliamo di contenuti e scontri in mare avanzati e che dovrebbero mostrare tutto il potenziale del titolo piratesco di Ubisoft.

In particolare, all'inizio del video vediamo una squadra di giocatori affrontare un evento contro Philippe La Peste, un capitato pirata al centro della prima stagione di Skull and Bones. Successivamente vediamo l'assalto a una base nemica e infine una caccia alla taglia, dove due squadre uniscono le forze per abbattere una pericolosa bestia marina.