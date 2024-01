Black Forest Games, studio dei remake dei Destroy All Humans, ha licenziato il 50% dei dipendenti

Una persona che conosce i fatti interni dello studio ha detto a Kotaku che il direttore creativo di Black Forest Games e praticamente tutti i manager non sono stati toccati dai tagli e terranno i loro posti di lavoro. Insomma, come spesso accade le crisi si riflettono soprattutto su chi lavora davvero.

I fattori in gioco

Quelli di Black Forest Games sono gli ennesimi licenziamenti di questo 2024 in cui l'industria dei videogiochi si sta mostrando di una debolezza estrema, come del resto tutto il settore tech. A influire sono sicuramente fattori come la congiuntura economica mondiale, il post covid e quant'altro, fattori cui possiamo aggiungere anche le scelte spesso sbagliate dei dirigenti, come quelle relative alla crescita nel periodo della pandemia.

Proprio oggi Microsoft ha annunciato 1.900 licenziamenti nel settore gaming.