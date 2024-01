EA Sports FC Mobile: la squadra dell'anno è ora disponibile con i migliori giocatori Ultimate Team

Dopo la votazione dei fan partita all'inizio del mese, Electronic Arts ha svelato e reso disponibile in EA Sports FC Mobile la Squadra dell'anno, con i migliori campioni di Ultimate Team.

Per cinque settimane, fino al 29 febbraio, i giocatori dunque potranno costruire il proprio club innestando i migliori calciatori del 2023, tra cui Erling Haaland, Rúben Dias, Rodri e Lionel Messi. Il calciatore più votato è risultato Jude Bellingham del Real Madrid, presente in 74% delle squadre maschili votate. Nella top 3 troviamo anche Kylian Mbappé (66%) e Virgil van Djik (66%).

Nell'evento Squadra dell'anno i giocatori possono sfidarsi in vari modi per ottenere i migliori calciatori del mondo per il proprio Ultimate Team. Non solo, avranno anche l'opportunità di conquistare un giocatore TOTY con un alto rating.

Inoltre, ogni settimana ci saranno nuovi "Weekly Exchanges" per scambiare i giocatori TOTY e TOTY ICON, tra cui il leggendario Jairzinho. L'evento includerà anche un capitolo speciale sulle Evoluzioni ICON, in cui i giocatori potranno selezionare una delle tre Icon storiche per competere, vincere e migliorare le loro statistiche fino a raggiungere una versione potenziata di TOTY ICON.