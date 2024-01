Until Dawn sarebbe un’altra riedizione inutile per PS5? Cosa potrebbe aggiungere all’esperienza?

Prima di scrivere questo parliamone siamo andati a rivederci qualche filmato di Until Dawn per PS4, di cui delle voci decisamente attendibili vogliono che sia in arrivo un' edizione rimasterizzata o un remake per PS5 . Il gioco è esattamente come ce lo ricordavamo, tanto da chiederci a cosa serva una riedizione, considerando che ancora oggi l'originale, sviluppato da Supermassive Games, è molto piacevole da vedere ed è giocabile in retrocompatibilità sulla nuova console senza grossi problemi.

Il senso di tutto questo

Until Dawn è graficamente ancora molto bello da vedere

Inoltre siamo sempre lì: è un titolo del 2015, non poi così vecchio considerando il mercato attuale. Quindi, se un Until Dawn 2 sarebbe più che benvenuto, sapere del ritorno del primo capitolo lascia abbastanza interdetti, visto che stiamo parlando di un'esperienza ancora fresca nella memoria dei giocatori PlayStation e che, fino a poco tempo fa, poteva essere acquistato in digitale per 19,99€ (o anche a molto meno durante i periodi dei saldi).

Va detto inoltre che non parliamo nemmeno di un gioco dalle meccaniche particolarmente versatili, piegate come sono sul lato narrativo. E va bene così, sia chiaro, visto che funzionano perfettamente e fanno il loro lavoro in modo egregio. Per dire, l'edizione rimasterizzata di The Last of Us 2 ha paradossalmente avuto più senso di questa, pur essendo l'originale più recente, perché le meccaniche di gioco sono abbastanza manipolabili da aver consentito di creare una nuova modalità. Ma qui?

La domanda che ci siamo posti di fronte alle indiscrezioni dovrebbe essere abbastanza chiara: un'edizione rimasterizzata, o un remake, di Until Dawn, cosa potrebbe aggiungere all'esperienza vissuta su PS4?

Da questa ne deriva un'altra: a metà del suo ciclo di vita, PS5 può vivere solo di riedizioni della generazione precedente? Parliamo ovviamente di esclusive first party (sappiamo che ce ne sono diverse di terze parti in arrivo). Sinceramente nel 2024 avremmo voluto vedere un'offerta un po' più spumeggiante da parte dei PlayStation Studios, invece di dover parlare dell'ennesimo progetto proveniente dalla generazione precedente. Speriamo in qualche sorpresa nel prossimo State of Play.