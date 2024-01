GOG: al via i saldi del nuovo anno, con oltre 4.600 giochi PC in sconto

GOG ha dato il via oggi ai saldi del nuovo anno, proponendo una vastissima con oltre 4.600 giochi con sconti fino al 90% sul prezzo di listino.

Come segnalato in precedenza, in occasione delle nuove promozioni GOG ha pensato bene di regalare una serie di giochi. Il primo è Mordheim: City of the Damned.

Giusto per citare alcune delle offerte attualmente attive, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è in offerta a 25,49 euro, scontato del 15% sul prezzo standard, mente potrete aggiungere alla vostra libreria la Ultimate Edition, che include gioco base ed espansione, a 53,59 euro, risparmiando il 33% sul totale.

Horizon: Zero Dawn Complete Edition invece viene proposta a 12,56 euro, in vista del lancio di Horizon Forbidden West su PC a fine marzo. Anche la serie Fallout è in sconto, con il quarto capitolo ad esempio proposto a 10 euro tondi tondi nella versione Game of the Year Edition, che include tutte le espansioni.