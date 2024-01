Banishers Ghost of New Eden, i requisiti minimi e consigliati per PC con risoluzione e FPS

Don't Nod ha svelato i requisiti di sistema per la versione PC di Banishers: Ghost of New Eden, il suo nuovo gioco di ruolo d'azione. Iniziamo vedendo i requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 10/11 64-bit

Processore: Intel Core i3-8300 / AMD Ryzen 3 2200G

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: 4 GB VRAM, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 580

DirectX: Versione 12

Spazio di archiviazione: 52 GB di spazio disponibile

Questi sono i requisiti adeguati per poter giocare a Banishers: Ghost of New Eden in 1080p e 30 FPS e con una qualità grafica "Bassa". Si tratta in pratica del minimo indispensabile per poter avviare il gioco, ma chi non dispone di un PC recente potrà perlomeno giocare.